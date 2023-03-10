美時去年每股賺11.59元 擬配3.46元配息率約3成

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）特殊學名藥廠美時2022年每股盈餘11.59元，年增111%，營收與獲利同步創下新高，連續3年實現兩位數百分比的高成長。董事會通過配發每股3.46元現金股利，配息率低於3成，但金額創新高。

美時表示，2022年稅後盈餘年成長一倍以上，從2021年的14.03億元增加到2022年的30.21億元，成功創下有史以來最佳年度營運成果，連續3年實現兩位數百分比的高成長。

美時表示，獲利大幅成長，主要來自高毛利的外銷癌症用藥產品、以及亞洲區品牌藥的貢獻，推動去年毛利率攀升至53%，營益率達28%，分別較2021年大幅提升8個及10個百分點。

美時在台灣、韓國和泰國均設定重點領域，台灣著重骨質疏鬆症、肺癌、帕金森氏症、戒癮藥品及藥局通路；韓國的減重、帕金森氏症、腎臟病以及泰國的骨質疏鬆症等科別，為加速轉型，2022年收購多個品牌推動亞洲市場營收年成長5.6%。

美時去年海外市場成長28%，主要來自血癌重點產品順利在美國、歐洲及巴西等全球重要市場上市，並於拉丁美洲完成前列腺癌症用藥上市。

美時持續以研發與授權併進，將事業版圖擴展至全球市場，在全球提交75件申請、獲得72個市場的藥證核可，總計在2022年共完成20個對外授權簽署，目前美時的授權合約已覆蓋超過全球160多個市場。（編輯：張均懋）1120310