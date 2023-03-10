更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 證券

家登2月營收創同期新高 訂單能見度達年底

2023/3/10 10:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）傳載方案商家登自結2月營收新台幣4.27億元，創同期新高，年增約54%。家登表示，目前訂單能見度已達年底，大中華區晶圓和光罩傳載解決方案將是營收成長主要動能之一。

家登指出，光罩、晶圓載具產品營收增加，以及子公司家碩機台設備產品出貨暢旺，是推升2月營收攀高的主要動能。

2月雖有連假影響工作天數較少，家登表示，為滿足客戶強勁需求，內部迅速將產能拉升至滿載，積極備貨，預期第1季營收可望逐月攀高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

家登指出，目前訂單能見度已達年底，為加速大中華地區回應速度，將持續進行生產基地建置準備，降低運輸成本，提升服務效率。在歐美市場方面，家登將聚焦極紫外光（EUV）先進製程、3D封裝，提升市占率。

至於家碩的發展，家登表示，家碩以載具櫥櫃及清洗機產品為主，與家登及相關供應商合作提供整體解決方案，2022年營收突破10億元大關，較2021年倍增。（編輯：張均懋）1120310

#家登
#家碩機台
#家登
家登
家登去年獲利創新高 每股純益11.12元家登1月營收下滑 看今年先蹲後跳逐季攀高
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族