家登2月營收創同期新高 訂單能見度達年底

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（中央社記者張建中新竹9日電）傳載方案商家登自結2月營收新台幣4.27億元，創同期新高，年增約54%。家登表示，目前訂單能見度已達年底，大中華區晶圓和光罩傳載解決方案將是營收成長主要動能之一。

家登指出，光罩、晶圓載具產品營收增加，以及子公司家碩機台設備產品出貨暢旺，是推升2月營收攀高的主要動能。

2月雖有連假影響工作天數較少，家登表示，為滿足客戶強勁需求，內部迅速將產能拉升至滿載，積極備貨，預期第1季營收可望逐月攀高。

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家登指出，目前訂單能見度已達年底，為加速大中華地區回應速度，將持續進行生產基地建置準備，降低運輸成本，提升服務效率。在歐美市場方面，家登將聚焦極紫外光（EUV）先進製程、3D封裝，提升市占率。

至於家碩的發展，家登表示，家碩以載具櫥櫃及清洗機產品為主，與家登及相關供應商合作提供整體解決方案，2022年營收突破10億元大關，較2021年倍增。（編輯：張均懋）1120310