台股重挫逾200點 跌破15600點
2023/3/10 11:13（3/10 11:24 更新）
台股10日開低走低，盤中重挫逾200點，跌破15600點。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北10日電）美股主要指數齊跌，台股今天開低走低，盤中重挫逾200點，跌破15600點，至10時40分止，加權指數來到15569.11點，下跌201.55點，成交值新台幣1544.8億元，8大類股齊跌。
外媒報導，韓國三星電子挖角台積電前研發主管，推動先進封裝技術，台積電盤中來到512元，下挫10元；蘋果光學鏡頭供應商大立光下跌85元至2355元。
鴻海在美國威斯康辛州投資逾10億美元，在當地聘用超過1000名員工，持續擴大使用太陽能發電等再生能源；盤中股價小跌1元，至101.5元。
受美銀行股走弱影響，台股金融股也普遍下跌，華南金、富邦金、國泰金分別下跌0.87%、1.51%、1.94%。
群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，若美非農數據、消費者物價指數走強，增添美國聯準會（Fed）升息機率，還有美國總統拜登（Joe Biden）擬開徵富人稅，須留意美股後市表現。（編輯：張均懋）1120310
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