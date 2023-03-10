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東元2月營收創13年來同期高 智慧能源營收倍增

2023/3/10 14:54
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）機電大廠東元今天下午公布2月合併營收新台幣46.01億元，是13年來同期高點。東元指出，機電系統暨自動化事業群及智慧能源事業群同步成長，其中智慧能源事業群營收與去年同期相比倍數成長。

東元2月自結合併營收46.01億元，較1月45.23億元微增1.73%，比去年同期40.3億元成長14.19%，是13年來同期高點。

東元指出，3大事業群中，除智慧生活事業群因去年同期一次性專案收入使基期較高外，機電系統暨自動化事業群及智慧能源事業群均有成長。

其中在機電系統暨自動化事業群，東元指出，高壓馬達出貨成長，是營收與去年同期相較達雙位數百分點成長的主要動力。

在空調暨智慧生活事業群，東元表示，去年同期「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入，讓去年同期基期較高。

在智慧能源事業群，東元表示，離岸風電、網路數據中心及儲能等工程營收持續攀高，營收與去年同期相比倍數成長。

累計今年前2月東元自結合併營收91.25億元，較去年同期87億元成長4.88%，也是13年來同期新高。

東元表示，在機電系統暨自動化事業群，高壓馬達及歐洲子公司Motovario出貨成長。

東元將在15日公布去年第4季財報，21日舉辦去年第4季法人說明會。（編輯：趙蔚蘭）1120310

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