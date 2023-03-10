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虎航直飛普吉島 攜手燦星旅攻疫後商機

2023/3/10 17:02
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（中央社記者江明晏台北10日電）睽違20年，台灣虎航將於5月10日重新直飛桃園普吉航線，由燦星旅取得獨家包機銷售，燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，看好疫情後旅遊商機復甦，預估「下半年一定會比上半年好」。

台灣虎航今天宣布，將於5月10日開航桃園普吉航線，成為疫後首家直飛普吉島的國籍航空，也是繼曼谷廊曼後，飛往泰國的第二個航點；目前從台灣前往普吉島都需要轉機，但隨著航空客運市況趨熱，航班需求增加，台灣虎航將提供每週兩班次往返桃園與普吉島之間的航班，節省約7小時的轉機時間。

殳蓁蓁表示，桃園普吉航線是睽違20年後重新直飛，燦星旅取得獨家包機，將從今年5至10月共50航次，每班次約170個機位，可望挹注業績表現

她也指出，泰國是國人東南亞旅遊的首選，普吉島一直是泰國南部最大的海島，觀光資源十分充沛，由普吉島延伸至喀比或轉機蘇梅島，比從曼谷轉機節省5000元，看好開航直飛4小時後，將刺激疫後旅遊商機。

疫後旅遊開始復甦，殳蓁蓁指出，由於航空運量還在逐步恢復中，今年營運儘管還無法回到2019年疫情前的水準，但燦星旅陸續規劃東北亞、東南亞、遊輪商品，已逐漸開始貢獻營收，因應兩岸航點增加，今天上午已經在開會討論推出中國團，預估整體營運「下半年一定會比上半年好」，全年將朝向轉虧為盈的目標邁進。

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台灣虎航董事長陳漢銘也表示，台灣虎航是台灣第一也是唯一的低成本航空，盼藉由桃園-普吉島的飛航，讓更多民眾感受直航之便；燦星旅遊也結合悅榕集團品牌旗下酒店推出行程，而雙方的合作不會只有普吉島，下週將宣布合作直飛日本四國高知的包機。

展望2023年，燦星旅也表示，產業持續復甦，但目前徵才是最大問題，燦星旅目前有70多名員工，缺口估計還有30%，希望持續徵才，並在年底前完成在六都開設分公司。（編輯：楊凱翔）1120310

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