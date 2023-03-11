更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽江坤宇鄭宗哲助攻 台灣7比2擴大領先荷蘭
首頁 / 產經

台北國際工具機展落幕 吸引逾百國買主參與

2023/3/11 20:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北11日電）外貿協會與機械公會共同主辦2023年台北國際工具機展（TIMTOS）今天落幕，共吸引國內外超過4萬5000人進場參觀，其中國外買主來自100多個國家（地區）近6000人，前5大買主國依序為日本、馬來西亞、印度、南韓、泰國。

今年TIMTOS集結逾千家廠商近6200個攤位，在南港展覽館1、2館、台北世貿1館一連展出6天，於今天圓滿落幕。貿協指出，今年國際買主對於產品的洽詢更深入、熱切，展場上接單捷報頻傳；土耳其、越南、印尼、西班牙、阿爾及利亞等多國，也有買主團前來觀展採購。

貿協表示，實體展覽閉幕後，TIMTOS 2023線上展接棒至4月6日；截至目前，線上國內外參觀人數達15國、7000人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

疫情推升數位轉型需求，加上全球淨零減碳趨勢，來自美國Haas Automation的買主代表認為，今年TIMTOS看到更多廠商生產新式零件，選擇性比以往更多；印度買主團代表及西班牙工業雜誌Interempresas記者誇讚，台灣工具機有能力提供跟歐洲一線品牌同等品質，價格卻親民的產品。

此外，今年精彩的周邊活動，如未來製造趨勢論壇、ESG永續學堂、智造工作坊、離岸風電新機會研討會、綠色工具機產業對談、金屬加工生態系主題導覽等，吸引近千人次參與。（編輯：林興盟）1120311

#外貿協會
#TIMTOS
#印度
TIMTOS
土耳其排除萬難參與TIMTOS 黃志芳看好工具機商機工具機展逾千家廠商參展 拚逾20億美元商機
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族