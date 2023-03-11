台北國際工具機展落幕 吸引逾百國買主參與

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（中央社記者曾智怡台北11日電）外貿協會與機械公會共同主辦2023年台北國際工具機展（TIMTOS）今天落幕，共吸引國內外超過4萬5000人進場參觀，其中國外買主來自100多個國家（地區）近6000人，前5大買主國依序為日本、馬來西亞、印度、南韓、泰國。

今年TIMTOS集結逾千家廠商近6200個攤位，在南港展覽館1、2館、台北世貿1館一連展出6天，於今天圓滿落幕。貿協指出，今年國際買主對於產品的洽詢更深入、熱切，展場上接單捷報頻傳；土耳其、越南、印尼、西班牙、阿爾及利亞等多國，也有買主團前來觀展採購。

貿協表示，實體展覽閉幕後，TIMTOS 2023線上展接棒至4月6日；截至目前，線上國內外參觀人數達15國、7000人。

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疫情推升數位轉型需求，加上全球淨零減碳趨勢，來自美國Haas Automation的買主代表認為，今年TIMTOS看到更多廠商生產新式零件，選擇性比以往更多；印度買主團代表及西班牙工業雜誌Interempresas記者誇讚，台灣工具機有能力提供跟歐洲一線品牌同等品質，價格卻親民的產品。

此外，今年精彩的周邊活動，如未來製造趨勢論壇、ESG永續學堂、智造工作坊、離岸風電新機會研討會、綠色工具機產業對談、金屬加工生態系主題導覽等，吸引近千人次參與。（編輯：林興盟）1120311