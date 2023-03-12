英利獲車用零配件訂單 總金額18.05億人民幣

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（中央社記者張建中新竹12日電）汽車零配件廠英利-KY接單傳捷報，旗下孫公司接獲儀錶板橫梁及車型沖焊件等零配件訂單，預計總金額18.05億人民幣。

英利-KY晚間公告，子公司長春英利汽車工業旗下上海鴻漢英利汽車部件公司成為北美新能源品牌主機廠儀錶板橫梁產品的配套供應商。預計從2023年逐步開始量產，生命週期約5年，總銷售金額約3.24億人民幣。

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英利-KY指出，長春英利汽車工業旗下合肥英利汽車零部件公司成為品牌主機廠2款車型沖焊件、車門防撞杆、車門防撞梁等14種汽車零部件產品的配套供應商；預計從2025年逐步開始量產，生命週期約7年，總銷售金額約14.81億人民幣。

英利-KY表示，這次儀錶板及零部件專案不會對今年度業績產生重大影響，是客戶對孫公司汽車零部件開發能力和供貨資格的認可，對未來新能源汽車零部件市場發展將有助益。（編輯：蘇志宗）1120312