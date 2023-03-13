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中科2022年營業額逾1兆元 成長13%

2023/3/13 15:33（3/13 16:06 更新）
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中部科學園區管理局13日公布2022年營業額達新台幣1兆1698.11億元，較2021年成長13%。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月13日
中部科學園區管理局13日公布2022年營業額達新台幣1兆1698.11億元，較2021年成長13%。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月13日
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）中科管理局今天公布2022年營業額達新台幣1兆1698.11億元，較2021年成長13%。預估2023年全球經濟成長率將較2022年走緩，但中科營業額可望維持。

中科管理局發布新聞稿指出，2022年雖受俄烏戰爭、全球高通膨及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等衝擊下，中部科學園區延續2021年營業額兆元佳績，2022年營業額達1兆1698.11億元，較2021年成長13%。

就園區主要產業分析，中科管理局指出，其中積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算等新興科技應用持續擴展，使晶圓代工價格調漲及半導體相關產業鏈需求暢旺，營業額成長23.39%。

至於光電產業，中科管理局表示，2021年在宅經濟、遠距商機等需求強勁帶動下基期墊高，而2022年又因終端市場需求減少及中國封控措施等影響，使面板價量俱跌，營業額衰退33.04%，但光電產業廠商仍持續推動雙軸轉型策略，以維持產業競爭力。

在精密機械產業方面，則受惠設備需求回溫及產品漲價效益，營業額成長11.14%；而生物技術產業受惠日本隱形眼鏡需求回溫，營業額成長17.56%；另電腦及周邊產業受惠歐美市場需求成長及新廠商進駐營運，營業額成長39.11%。

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中科管理局統計指出，截至2022年底，已引進240家國內外高科技廠商（包含45家外商），計畫投資額逾2兆4505億元。另台中園區正建置零廢化的資源再生中心，將是全國首座資源循環再生中心，預計2023年底開始營運。

展望2023年，中科管理局指出，受到全球經濟不確定性、產業供應鏈高庫存及高基期等因素影響下，預估2023年全球經濟成長率將較2022年走緩，但中科積極擴建園區、持續招商，廠商陸續進駐營運，科技大廠同時強化先進製程領先優勢，預估中科營業額可望維持。（編輯：黃世雅）1120313

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