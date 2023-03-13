核二2號機將除役 原能會：14日下午開始降載

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（中央社記者曾智怡台北13日電）核二廠2號機運轉執照明天屆期，原能會表示，台電預定明天下午開始執行機組降載、解聯至停止運轉，並於15日起進入除役期間；期間原能會將進行現場視察，確認機組由運轉到除役的轉換作業符合安全要求。

核二廠1號機已於110年12月28日進入除役期間，2號機亦將於112年3月15日進入除役階段。

原能會今天透過新聞稿說明，已於109年10月20日審查通過核二廠除役計畫，目前待台電公司提出環保署認可的環境影響評估相關資料，確認符合核管法第23條規定後，原能會將能依法核發核二廠除役許可。

原能會表示，台電已於近日來函預估在今年9月前提出環評相關文件，並說明核二廠仍依除役計畫規劃，自3月15日起25年內完成除役作業。原能會已要求台電盡速提出除役許可核發相關應備文件，以便辦理核二廠除役許可核發作業。

原能會指出，台電在未取得核二廠除役許可之前，仍應依核二廠除役計畫推動除役相關準備工作，如廠址歷史評估報告更新、輻射特性調查、用過核子燃料乾貯設施興建規劃等，以順遂未來取得除役許可後的除役拆除作業。

針對核二廠1、2號機因用過燃料池空間已近滿儲，反應爐內用過核子燃料尚無法移出，原能會表示，已參照國際間類似機組狀態的管制作法及比照核一廠除役期間管制要求，進行核安、輻安、保安、核子保防、廢料管理等管制。

原能會並督促核二廠比照運轉期間品質要求及依規定執行相關作業，確保用過核子燃料安全。（編輯：潘羿菁）1120313