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美股多收跌 法人：市場風險意識提高

2023/3/14 08:18
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（中央社記者江明晏台北14日電）市場擔憂美國的銀行倒閉危機擴大，美股指數終場大多收跌，台股13日波動，終場翻紅上揚34.29點，收在15560.49點，法人指出，近期有許多不確定因素，均提升市場的風險意識。

市場擔憂美國的銀行倒閉危機擴大，數間中型規模的銀行股再度遭到拋售而股價下挫之際，華爾街股市今天走勢震盪，主要指數終場大多收跌。

道瓊工業指數下跌90.50點或0.28%，收31819.14點，標準普爾指數小跌5.83點或0.15%，收3855.76點；那斯達克指數上漲49.95點或0.45%，收11188.84點，費城半導體指數小跌2.22點或0.08%，收2921.71點。

台股13日波動超過220點，終場翻紅上揚34.29點，收在15560.49點。

三大法人合計買超17.55億元，其中自營商賣超48.23億元，投信買超22.63億元，外資及陸資買超43.15億元。

法人指出，時序進入3月中旬，預估金融機構將調整手中股債商品的資產配置，加上近期包含美國矽谷銀行（SVB）風暴、CPI與PPI等通膨數據將公布、聯準會（Fed）後續升息步伐、利率終點目標等不確定性，都在提升市場的風險意識。（編輯：張均懋）1120314

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