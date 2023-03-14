奇鋐今年擬配現金股利5.42元 動力配4元

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）散熱廠奇鋐2022年每股盈餘（EPS）11.78元，擬配發5.42元現金，配發率為46%，略低於過去2年5成以上水準；動力-KY去年EPS 6.9元，擬配發4元現金股息，配發率58%，維持去年相當水準。

奇鋐2022年營收新台幣560.16億元，稅後盈餘41.62億元，EPS為11.78元，表現亮眼，董事會通過每股配發5.42元現金股利，其中包括4.52元盈餘分配及0.9元資本公積，按早盤111元左右計算，現金殖利率約4.88%，股東會召開日期為6月15日。

奇鋐累計今年前2月營收70.68億元，年減15.86%。

散熱風扇廠動力-KY 2022年全年合併營收16.59億元，合併毛利率31.08%，合併營業淨利率15.66%，歸屬於母公司稅後淨利2.26億元，每股盈餘（EPS）6.9元。其中第4季合併營收3.96億元，合併毛利率34.58%，歸屬於母公司稅後淨利3396萬元，稅後每股盈餘（EPS）0.95元。

動力董事會決議通過擬配發每股4元現金股利，按今天早盤47元左右計算，現金殖利率約8.5%。

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展望2023年第1季，動力表示，雖為傳統出貨淡季，且消費性電子產業終端市場需求仍較保守，觀察目前在手訂單狀況，可見客戶庫存調整終將告段落，加上近期NVIDIA即將推出中階顯卡RTX 4070系列新品，在電競剛性需求穩健下有機會刺激一波換購潮，有助今年營運回溫。

動力表示，2月合併營收9814萬元，受惠近期電競需求回溫，帶動主要客戶對於電競相關散熱風扇產品於年後提升回補庫存力道，貢獻單月營收較上月成長24.45%，惟終端通路目前仍屬庫存調整期及通貨膨脹等因素，消費者持觀望態勢；累計前2月合併營收1.77億元，年減52.81%。（編輯：張均懋）1120314