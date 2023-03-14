緯創：擬配息2.6元 估今年筆電個位數衰退幅度

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（中央社記者吳家豪台北14日電）筆電代工廠緯創今天董事會通過2022年度財報，稅後淨利約新台幣111.62億元，年增6.6%；每股盈餘4.01元。董事會決議配發現金股利每股2.6元，以今天收盤價33.55元計算，現金殖利率約7.75%。

緯創總經理林建勳出席法人說明會表示，2023年個人電腦（PC）產業前景仍然不佳，緯創筆電全年可能是個位數百分比的衰退幅度；桌上型電腦出貨則可能持平或個位數百分比衰退幅度。

伺服器產品線方面，林建勳推估，企業端產品今年出貨將衰退個位數百分比，資料中心產品仍會成長，整體伺服器出貨有望小幅成長。

緯創董事長林憲銘指出，緯創庫存金額從去年9月底1894億元，降到12月底1568億元，加上產品組合改善，是財報優於預期的原因。

林憲銘說，今年上半年PC展望持續疲弱，緯創今年將追求健康成長，庫存將於第2季回到合理水準，下半年會比上半年好，聊天機器人ChatGPT等創新應用也將帶動伺服器產品成長。

針對新事業布局，他表示，2022年可說是緯創的電動車元年，還需要5到6年發展，未來10年內緯創電動車事業規模將上看1000億元。

林憲銘指出，緯創獲利率較高的事業包括服務、IDC資料中心、汽車電子、高階面板、高階行動裝置、物聯網裝置、繪圖處理器伺服器等，去年合計營收已超過2000億元。其中，服務事業的全球員工數超過3000人，今年營收規模有望達到300億元，毛利率有兩位數百分比水準。

緯創去年第4季合併營收約2638.54億元，季增5.5%，年增0.2%；營業淨利為106.94億元，季增56.4%，年增94.1%；稅後淨利40.76億元，季增10.3%，年減24.2%；每股盈餘1.46元。

緯創2022全年合併營收約9846.19億元，年增14.2%；營業淨利274.72億元，年增67.8%；稅後淨利111.62億元，年增6.6%；每股盈餘4.01元。（編輯：林淑媛）1120314