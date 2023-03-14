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壽險業盼鬆綁外匯準備金規範 保險局：內部評估中

2023/3/14 21:12
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（中央社記者謝方娪台北14日電）壽險公會建議金管會鬆綁外匯價格變動準備金提列上下限規範，並允許壽險業以外匯價格變動準備金沖抵增加的避險成本。金管會表示，3月已收到壽險公會建議案，內部討論後將儘速處理。

今年新台幣匯率波動及逐漸走高的避險成本，持續牽動壽險業損益。壽險業提案，盼金管會鬆綁外匯價格變動準備金提列的上下限規範，並允許壽險業收回外匯價格變動準備金沖抵增加的避險成本。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，金管會2月16日已找壽險公會及相關單位開會研商，並請壽險公會提報試算及建議的條文內容，金管會於3月3日收到壽險公會建議案，目前內部仍在審視評估中，待內部討論完畢，將儘速處理。

此外，金管會今天公布「人身保險及財產保險安定基金計提標準」修正草案，預告期定為60天。

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蔡火炎指出，金管會考量安定基金計提標準逐年檢討，多數修正內容僅是例行性調整，為使保險業能因應經營環境情事變化，即時適用新指標計算繳納保險安定基金，金管會此次修法調整架構，經營管理績效指標評等內容，未來將改由保險安定基金報金管會核定。

根據金管會保險局統計，截至2022年底，財產保險安定基金餘額為新台幣58.48億元，人身保險安定基金餘額為294.98億元。蔡火炎表示，此次修正內容並不影響安定基金提撥率。（編輯：楊凱翔）1120314

#金管會保險局
#蔡火炎
#壽險公會
蔡火炎
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