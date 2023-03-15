台灣對印度出口連2年創新高 電子零組件占比躍升居冠

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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部表示，2021和2022年台灣對印度出口金額連續2年創新高，今年1至2月續成長，其中電子零組件占比更大幅攀升至34.2%，超過以往主要出口的化學和塑膠製品，成為出口印度最大貨品。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，2021年台灣對印度出口金額達45.2億美元，年增74.3%，雙創1981年有統計資料以來新高紀錄，主因為全球景氣穩健復甦，加上印度政府推動產業生產連結獎勵計畫，促使廠商競相布局印度。

統計處表示，2022年至今年1至2月，雖因俄烏戰爭、通膨壓力抑低終端需求，但美中科技爭端擴大，加上中國疫情加速供應鏈移轉，拉抬台灣2022年及今年1至2月對印度出口，金額分別為53.2億美元、10.3億美元，年增17.6%及43.5%，優於整體出口表現。

台灣對印度出口貨品部分，統計處指出，近年主要以化學品及塑橡膠製品居前2位，2022年受終端需求減緩，加上中國產能競爭，塑橡膠製品出口轉黑，年減10.8%，占比下滑至17.5%；化學品則受惠油價支撐，出口仍呈年增15.1%、占比22.9%。

電子零組件占比從2018年6.7%上升至2022的17.5%，今年1至2月更大幅攀升至34.2%，成為出口印度最大貨品。

統計處進一步說明，2022年台灣電子零組件及資通及視聽產品在印度市占均位居第5，占比分別為4.7%及4.9%，較2018年分別上升2個及3個百分點，為各貨品中表現最佳；中國雖位居首位，占比分別為42.9%及47.4%，惟受貿易紛爭及供應鏈移轉影響，占比分別較2018年下滑2個及0.9個百分點。

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統計處表示，2022年印度進口年增26.2%，成長最多的國家多以能源生產為主；其中，自台灣進口年增35.2%，優於中國大陸年增17.1%、南韓年增21.3%、日本年增9.1%以及東協主要國家。

根據國際貨幣基金（IMF）最新報告， 印度人口今年將超越中國，躍升全球人口最多的國家，擁有龐大人口紅利，內需市場規模不容小覷，加以IMF預測印度2023至2027年經濟成長率皆逾6%，為各國積極拓展經貿的潛力市場之一。（編輯：張均懋）1120315