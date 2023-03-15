財長莊翠雲談3大施政重點 推動權證避險降稅修法

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（中央社記者張璦台北15日電）財政部長莊翠雲今天首赴立院進行業務報告，她表示，未來一年施政將著重3大重點，包含財政韌性與紀律，持續積極推動權證避險降稅，規劃促參法2.0子法，並務實地推進財政部業務。

莊翠雲今天上午首度赴立法院財委會進行業務報告並備質詢，國民黨立委曾銘宗詢問莊翠雲，作為財政部長有何願景。

莊翠雲說，首先，強化財政韌性、嚴守財政紀律；再者，相關法令與稅制通盤檢討、與時俱進；最後，與年輕人感受相關的議題，財政部會在居住正義、社宅政策等方面，給予協助。

曾銘宗追問未來一年施政重點，莊翠雲表示，第一，希望控管好債務，歲入執行良好，財政有餘裕時應優先還債，減少舉債；第二，攸關權證避險降稅的「證券交易稅條例」修正，會積極推動；第三，促參法去年底完成修法，相關子法要儘速推動。

莊翠雲進一步指出，財政部業務是延續性的，將在這個主軸上務實地往前推進。

曾銘宗問及今年稅收展望；莊翠雲表示，要考量多重因素，比如民國111年上市櫃公司獲利成長、調薪、股利分配增加，COVID-19疫後復甦消費成長等，將挹注營所稅、綜所稅、營業稅。

不過，她指出，俄烏戰爭持續、美國聯準會（Fed）升息等因子，抑制全球經濟成長，可能連帶影響營所稅暫繳以及證交稅表現，主要還是得看5月所得稅結算申報，以及9月暫繳稅款情況，也會持續觀察每一期的營業稅報繳。

此外，曾銘宗3月初在總質詢時，質疑莊翠雲是因為「身為女性」當上部長，引發各界批評。曾銘宗今天向莊翠雲表示，他絕對沒有歧視女性，若當初言論造成困擾，再次表達歉意；莊翠雲回應，「謝謝委員，委員在國會殿堂的質詢，我們都給予尊重」。（編輯：潘羿菁）1120315