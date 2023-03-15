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股匯齊揚 新台幣量縮小升收30.592元

2023/3/15 18:18
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（中央社記者潘姿羽台北15日電）美國最新通膨數據符合市場預期，美股領漲之下，台灣股匯市同步走揚，新台幣匯率今天量縮小漲，收盤收在30.592元，升值2.8分，台北及元太外匯市場總成交金額13.09億美元。

外匯交易員指出，美國通膨數據符合市場預期，加上美國總統拜登出面強調美國銀行系統安全無虞，有助於穩定市場情緒，利空淡化之下，美股四大指數全數收紅，激勵台灣股匯雙漲。

台股今天在電子股止穩及航運股力挺下，指數一度上漲逾160點、突破15500點關卡，午盤後金融及貨櫃族群翻黑，大盤漲勢收斂，終場收在最低15387.59點，小漲27.17點。

新台幣兌美元開盤價為30.590元，美元指數續陷整理，加上台股走揚，帶動匯價重返30.5元價位，盤中最高升抵30.550元，終場升幅收斂，收在30.592元，連續3個交易日升值。

外匯交易員表示，近期市場訊息紛亂，雖然矽谷銀行關閉事件看來沒有擴大，但市場風向一再轉變，觀望心態濃厚，短線新台幣應該延續區間整理格局，待下週美國聯準會會議結果出爐，才會有比較明確的方向。（編輯：林興盟）1120315

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