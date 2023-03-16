瑞士信貸崩跌 台股聚焦台積電除息及金融股表現

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（中央社記者潘智義台北16日電）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）危機造成美國股市主要指數多下跌。法人認為，台股今天遇台積電除息，走勢難免受美股影響。

美東時間15日道瓊工業指數下跌280.83點或0.87%，收31874.57點，標準普爾500指數下挫27.36點或0.70%，收3891.93點；那斯達克綜合指數上漲5.90點或0.05%，收11434.05點；費城半導體指數挫跌32.76點或1.09%，收2977.39點。

台股15日開高走低，終場收在最低15387.59點，漲27.17點，成交值新台幣2428.61億元，加計盤後交易約2468.97億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股15日隨美股開高後賣壓湧現，除銀行業風波，下週美聯準會（Fed）利率會議的不確定因素，都是影響台股投資人逢高出脫股票的原因。

蔡明翰指出，市場預期下週美聯準會升息1碼，聯準會利率會議後發表的政策走向、經濟展望將是觀察重點。

宏碁旗下3C通路代理商展碁國際2022年度營收與獲利皆創新高，每股盈餘5.09元；董事會通過配發現金股利每股3.5元。

長榮海運每股擬配息70元，持有長榮海運約1.5萬張股票的長榮鋼，今年可望認列10.7億元現金股利。

智冠2022年稅後淨利8.36億元，每股盈餘（EPS）6.9元，為12年次高，董事會決議配發現金股利每股7元。

電池模組大廠新普公告2022年每股盈餘達39.12元，董事會決議去年下半年盈餘每股配發14.5元，合計上半年的13.1元全年共配27.6元，獲利及配息均創新高。（編輯：張均懋）1120316