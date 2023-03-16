台積電除息行情失靈 開盤下跌3元

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（中央社記者張建中新竹16日電）台積電2022年度第3季現金股利今天除息，除息行情失靈，以505元開出，下跌3元。

台積電第3季現金股利今天除息，每股配發2.74982072元現金，總金額新台幣713.085億元，預計4月13日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約22.95點。

瑞士信貸銀行面臨危機，再掀銀行股拋售潮，美股15日多數收低，道瓊指數下跌280.83點，費城半導體指數下跌32.76點，跌幅逾1%，台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.9%，影響台積電今天除息行情失靈，開盤達505元，下跌3元。

台積電自2019年起改採每季配息，過去14次除息皆順利完成填息；其中，10次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有3.43億元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬股，估計將有約3550萬元股息入袋；總裁魏哲家持股634萬股，也將有約1743萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億元入帳。（編輯：趙蔚蘭）1120316