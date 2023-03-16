路透：台積電德國建廠好事近 協商聚焦政府補貼

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路透社報導，台積電與德國薩克森邦有關設廠的協商工作已進入最後階段，目前討論重點在政府補貼方案。（中央社檔案照片）

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（中央社台北16日綜合外電報導）路透社引述兩位知情人士報導，台積電與德國薩克森邦（Saxony）有關設廠的協商工作已進入最後階段，目前討論重點在於支持這項投資的政府補貼方案。

台積電是全球最大晶片製造商，也是亞洲市值最高的公司。台積電2021年時即透露，公司在評估至歐洲聯盟成員國德國興建歐洲第1座半導體廠的潛力。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間爆發晶片短缺和供應鏈瓶頸之後，為了保障晶片供應，歐盟去年公布「歐洲晶片法案」（European Chips Act），放寬政府補助半導體廠的規範，一改半導體廠過去面臨的官方補助禁令。

聽取過簡報內容的其中一名知情人士表示，台積電與薩克森邦之間的協商「十分嚴肅，且已進入最後階段」。這名知情人士還說，位在德國東部、首府在德勒斯登（Dresden）的薩克森邦已派代表團來到台灣和台積電進行會商。

這名不具名知情人士表示，在德國設廠成本費用較高，包括勞力成本，有鑒於此，台積電一直在討論德國能提供哪些補貼作為該公司建廠的條件。

針對在德國建廠一事，台積電去年12月曾表示「沒有具體計畫」。

台積電總裁魏哲家1月時表示，台積電在與客戶及合作夥伴評估在歐洲設廠的可能性，將聚焦在車用技術，客戶的需求及政府的支持也是重要因素。台積電婉拒進一步評論。

歐盟持續拉攏台灣，視台灣為「志同道合」的合作夥伴之一，希望能與台灣合作建設新廠、支撐晶片供應。

熟悉內情的第2名人士表示，德國政府和薩克森邦政府都願意提供補貼，但它們也需要歐盟提供更多的資金。

這名人士補充說：「沒有補貼，就沒人會來。」

薩克森邦政府表示，設廠與否要由企業來決定。但薩克森邦政府也說，它們一直與主要企業會商，討論在當地做出更多投資。

德國經濟部表示它們不對個別的企業計畫置評，但點出聯邦政府願意根據「歐洲晶片法案」來支持、促成半導體生產計畫。

歐盟執委會婉拒置評。

台積電已經在拓展海外，豪砸400億美元赴美國亞利桑那州設廠投資，同時在日本投資建廠，並考慮在日本建造第2座晶圓廠。

首名知情人士表示，台積電德國設廠計畫如果取得進展，生產的晶片可能不會是最先進的，尤其是那些用於汽車業的晶片，「這些會是德國工業所需的晶片類型」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120316