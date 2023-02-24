更多編輯台推薦新聞：
學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽
生活

學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應
產經

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

日媒指熊本建第2座廠 台積電：有考慮但無進一步資訊

2023/2/24 11:07（2/24 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本媒體報導，晶圓代工廠台積電計劃於熊本投資設立第2座晶圓廠。圖為1月7日拍攝興建中的台積電熊本廠。（共同社）
日本媒體報導，晶圓代工廠台積電計劃於熊本投資設立第2座晶圓廠。圖為1月7日拍攝興建中的台積電熊本廠。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）日本媒體報導，晶圓代工廠台積電計劃於熊本投資設立第2座晶圓廠。台積電表示，有考慮在日本設立第2座廠，但目前沒有進一步資訊。

日刊工業新聞報導，台積電計劃在熊本設立第2座晶圓廠，投資規模將超過1兆日圓，預計2030年前完工，將量產5奈米或10奈米製程。

台積電總裁魏哲家於今年1月法人說明會中曾表示，考慮在日本建造第2座晶圓廠，只要客戶需求和政府的支持水準合理。台積電今天指出，目前並沒有進一步資訊。

台積電在日本已與日本索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）合資公司JASM，在熊本建廠，預計2024年底前以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產，月產能5.5萬片。

另外，針對延攬消防人員一事，台積電表示，因應營運需求規劃招募多元人才，基於強化廠區安全與風險管理的目的，確實有招募具專業經驗，包含消防背景的人才在各廠區支援環境安全、災害防治與緊急應變等任務。（編輯：潘羿菁）1120224

#台積電
#日本
#魏哲家
延伸閱讀
台積電法說：考慮日本建第2座廠 評估歐洲建廠可能性日本入股遭稀釋主導性？台積電：掌握熊本廠多數股權日本熊本縣迎台積電設廠 當地國際學校建新校舍台積電人才赴美恐掏空台灣？學者：回流與否才是關鍵
魏哲家
台積電虎年股價大跌133元 市值縮水3.44兆元德媒：德國政府願提供台積電設廠補貼
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外媒指美國廠面臨挑戰 台積電：強化內部培訓