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台股收跌166.47點

2023/3/16 13:47
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（中央社台北16日電）台北股市今天開低走低，收盤跌166.47點，為15221.12點，跌幅1.08%，成交金額新台幣2417.8億元。

加權指數開盤為15334.25點，盤中最高15334.25點，最低15186.74點；不含金融股指數13202.5點，跌129.87點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.5%、食品股跌0.45%、塑化股跌0.96%、紡織股跌0.91%、機電股跌0.84%、造紙股跌1.89%、營建股跌1%、金融股跌1.91%。

委買張數1805萬1598張，委賣張數1052萬795張，成交張數663萬9676張。

收盤時上漲108家，下跌851家，持平39家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、臺企銀、期街口布蘭特正2、國泰永續高股息、中信金。

漲幅前5名個股為佳龍、鈺邦、世芯-KY、總太、科風。

跌幅前5名個股為期街口布蘭特正2、寒舍、泰福-KY、官田鋼、立德。1120316

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