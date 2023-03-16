助壽險業平穩避險成本 金管會鬆綁外匯準備金3規範

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（中央社記者謝方娪台北16日電）2022年新台幣貶值，壽險業外匯準備金水位大幅升至新台幣2289億元。金管會今天拍板修改外匯準備金累積上限、沖抵下限並新增傳統避險成本沖抵及提存機制，讓壽險業不必在傳統避險成本、提存外匯準備金負擔下兩頭燒。

2022年新台幣兌美元貶值高達9.83%，壽險業外匯準備金累積餘額年增1850億元、達2289億元的歷史新高水位。因壽險業外匯避險成本在台美利差擴大下逐步攀升，壽險公會向金管會提案建議鬆綁外匯準備金規範，以平穩避險成本。

金管會今天宣布採納壽險公會建議，「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」將進行3大鬆綁，包括修改外匯準備金累積上限、沖抵下限、新增傳統避險成本提存及沖抵機制，讓壽險業管理匯率風險時更具彈性。

第一，金管會現行規定外匯準備金累積上限為當年底壽險業海外投資總額的9.5%，將改為前一年度海外投資淨曝險平均部位以95%信賴水準計算的1年外匯風險值。

第二，金管會新增傳統避險成本額外提存或沖抵機制，舉例而言，當月1年期新台幣兌美元換匯（Currency Swap）交易平均避險成本低於歷史平均避險成本率時，差額可以外匯準備金提存25%，當成本高於歷史平均避險成本率時，差額可以外匯準備金沖抵25%。

金管會保險局副局長蔡火炎說明，外匯避險成本率長期和景氣循環一樣具週期性，為使外匯避險成本趨於穩定的長期平均，在避險成本相對低廉時額外提存外匯準備金、相對高昂時額外沖抵外匯準備金，因此作出修正，可更發揮外匯準備金晴天儲糧、雨天撐傘特性。

最後是金管會修改沖抵下限規範，根據現行規定，外匯準備金每月月底餘額不得低於沖抵下限，即自「前1年累積餘額」或「自2012年至前1年各年底累積餘額平均值」的2成，改為前5年度平均每月固定提存金額的6倍，目前約139億元。

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金管會保險局財務監理組長劉純斌解釋，去年底壽險業外匯準備金累積餘額達相對高水位，按原先規範設算，外匯準備金累積上限及沖抵下限雙雙提高，導致壽險業必須繼續提存外匯準備金，同時無法動用沖抵的空間更大，壽險業又要付出昂貴傳統避險成本，形同「兩頭燒」。

劉純斌指出，放寬外匯準備金規範後，各家壽險業者提存外匯準備金的成本負擔大幅減輕、匯率管理也更有彈性。（編輯：潘羿菁）1120316