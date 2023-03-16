國銀對中小企業放款餘額 近3年首見月衰退

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（中央社記者謝方娪台北16日電）受到春節連假、借款人提前還款等因素影響，金管會今天公布，截至今年1月底止，本國銀行對中小企業放款餘額降至新台幣9兆2767億元，月減65.43億元，為2020年2月以來首見月衰退。

金管會銀行局副局長林志吉分析，每年12月放款和週轉資金需求會較高，今年1月沒了年尾因素，加上適逢春節連假、有部分借款人考量利息負擔提前還款，導致國銀對中小企業放款餘額呈現衰退。

根據金管會銀行局資料，自2019年至今，除了今年1月外，還有3次國銀對中小企業放款餘額出現月衰退，分別為2019年1月、2019年2月及2020年1月，大部分同樣是受到春節連假因素影響所致。

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金管會統計，國銀對中小企業放款月增額前5名，依序為永豐銀行增加114億元、中信銀行增加108億元、國泰世華銀行增加66億元、凱基銀行增加51億元、台北富邦銀行增加37億元。

今年1月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.79%，占民營企業放款餘額比率為68.99%，分別月減0.53及0.49個百分點；另今年1月底國銀對中小企業放款平均逾放比率為0.26%，與去年底持平。（編輯：楊蘭軒）1120316