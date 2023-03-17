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嘉縣馬稠後智慧園區開工 要實現數位淨零轉型

2023/3/17 16:39（3/17 16:51 更新）
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嘉義縣馬稠後智慧園區17日舉辦開工啟動典禮，總統府秘書長林佳龍（中）、嘉義縣長翁章梁（左4）、議長張明達（右4）等人出席合影。中央社記者蔡智明攝 112年3月17日
嘉義縣馬稠後智慧園區17日舉辦開工啟動典禮，總統府秘書長林佳龍（中）、嘉義縣長翁章梁（左4）、議長張明達（右4）等人出席合影。中央社記者蔡智明攝 112年3月17日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）總統府秘書長林佳龍今天到嘉義縣參加馬稠後智慧園區開工啟動典禮表示，這是台灣最大規模的智慧園區，由高科技產業一起建構，要實現數位轉型、淨零轉型。

嘉義縣馬稠後智慧園區今天舉辦開工啟動典禮，林佳龍代表總統蔡英文參加，其他與會者包括嘉義縣長翁章梁、立委陳歐珀、縣議長張明達、英威康科技董事長林建志等人。

林佳龍接受媒體聯訪表示，這是台灣最大規模的智慧園區，邀請台灣最好的高科技產業一起來建構，將成為台灣之光，並落實數位轉型、淨零轉型；2025年完成後將是國外來賓一定要參訪的景點。

嘉義縣經濟發展處介紹馬稠後智慧園區指出，園區「軟硬兼施」，除打造地下化公共管線、道路系統、無線網路、空氣與水質監測、智慧電桿布建路燈等公共設施外，軟體導入智慧建築雲端平台，擁有強大物聯網技術與物業管理系統。

翁章梁致詞時強調，馬稠後園區朝向智慧科技發展，只要涉及園區地理資訊、管路佈線等資訊都可上網以3D角度檢視，以防道路誤挖斷電或損壞園區設備。

另外，此處未來也會設置營運管理行政中心，針對園區導入地震、淹水、空品等災害，蒐集大數據精準掌握園區變化，逐步建立淨零碳排的目標。

翁章梁說，馬稠後後期產業園區開發面積達343公頃，2019年12月10日由蔡總統主持動土，標售率已達98%，目前園區積極施作公共設施，預計在2025年底開發完成。（編輯：謝雅竹）1120317

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