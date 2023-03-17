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中華電攜手政大產學合作 培育AI技術人才

2023/3/17 17:02
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（中央社記者江明晏17日電）生成式AI（Generative AI）近期蔚為話題，中華電信為培育人工智慧技術人力，與國立政治大學攜手推動產學合作辦理培訓課程，預計培訓9個團隊共40位AI技術人才。

中華電信為培育人工智慧技術人力，與國立政治大學攜手推動產學合作，共同規劃辦理培訓課程，今天舉辦「AI機器學習資料分析專業人才培訓班」開訓典禮。

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中華電指出，專班為期半年，合計84小時，預計培訓9個團隊共40位AI技術人才，課程內容涵蓋人工智慧理論研習、科技趨勢探討，以及企業實作解題等項目，運用中華電信大數據資料，將理論與實際數據結合，創造數據應用價值。

近期生成式AI（Generative AI）成為熱門新聞話題，引發AI發展的另一波高潮，其成功背後憑藉的是AI模型的創新突破，以及大量的訓練資料，中華電信執行副總洪維國表示，中華電信擁有強大的AIoT研發能量，以及許多寶貴的數據資料，此次培訓的目標，便是由各單位遴選優秀團隊加以培訓，整合運用這些資源，協助台灣站穩新一波的AI浪潮。（編輯：翟思嘉）1120317

#中華電信
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