投資台灣添2家加碼蓋新廠 3大方案累計逾2.04兆

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（中央社記者劉千綾台北17日電）投資台灣再添2家，經濟部投資台灣事務所今天通過審查，迅得機械和梧濟工業皆為2度申請，將分別在桃園、高雄擴建新廠。截至目前為止，投資台灣3大方案已吸引1337家企業，超過新台幣2兆402億元投資。

經濟部投資業務處今天透過新聞稿說明，迅得機械為印刷電路板、面板及半導體之自動化設備商，銷售遍及美國、德國、印度、新加坡與泰國等地，因應美中貿易戰已於108年2月申請第1件歡迎台商回台投資行動方案，由於近年來半導體設備市場穩定成長，且看好營運前景，這次擴大投資將在桃園市中壢新建廠房，並導入智慧化先進產線。

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梧濟工業主要經營模具材料之經銷、剪裁、表面加工、表面處理及熱處理各項服務，為客戶提供Total Solution，應用涵蓋光電、半導體、3C精密、汽機車零組件、醫療、家電及日用品產業，已於109年2月申請第1件根留台灣企業方案，這次規劃再增聘20名員工，斥資逾3億元在高雄市大樹區擴建新廠，同時也在台中市南屯工業區既有廠房導入智慧化機器設備。

投資業務處表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1337家企業，超過2兆402億元投資，預估創造14萬4355個就業機會，其中「歡迎台商回臺投資行動方案」有285家，投資約1兆1679億元；「根留台灣企業加速投資行動方案」有163家，投資約4637億元，後續尚有10企業排隊待審。（編輯：楊凱翔）1120317