林右昌：地方首長重視景觀環境 城市就會蛻變

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（中央社記者賴于榛台北18日電）內政部長林右昌今天出席「第十屆台灣景觀大獎頒獎典禮」，他看到嘉義市長黃敏惠也親臨現場時表示，當一個地方首長重視景觀環境，加上專業團隊協助，城市就會有很大的蛻變。

中華民國景觀學會為表揚傑出台灣景觀作品對國家社會的貢獻，並協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞，每年皆會辦理台灣景觀大獎，今年「第十屆台灣景觀大獎頒獎典禮」在松山文創園區舉辦，林右昌、黃敏惠及監察委員林盛豐等人出席。

林右昌致詞時透露，他大學畢業於景觀設計學系，可能是目前唯一一個出身於景觀學系的內政部長，而幾個月前他還是基隆市長，曾經營8年翻轉一個城市，上述身份都讓他今天參與這場盛會很有感觸，也感謝過去協助過的前輩與團隊。

嘉義市此次也有獲獎，黃敏惠親臨現場。林右昌說，很高興也很振奮看到黃敏惠，因為當一個地方首長重視景觀環境，加以專業團隊的協助，城市就會有很大的蛻變。

林右昌表示，這屆中央機關得獎作品增加，是一個好的趨勢，當掌握資源，擁有決策能力者不只是注意視覺上的美觀，且重視並思考環境與人的關係，這會是眾人所最期待的事。

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他也說，內政部是空間、城市、國土規劃的主管機關，期盼各位前輩與專業團隊能鼎力協助，提供專業建議，讓他與營建署在有限的時間裡面完成更多事情，將台灣空間專業需要改進的部分，往前跨一大步。

台灣景觀大獎共8大類，分別為公園綠地與公共開放空間類、風景遊憩類、社區營造與地方創生類、住宅居住環境類、環境設施類、特殊主題類、環境規劃設計類、實踐IFLA Landscape Character類；第十屆得獎作品共有69件佳作，7件傑出獎。（編輯：翟思嘉）1120318