遠傳加入RE100倡議 2040年100%採用再生能源

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（中央社記者江明晏台北20日電）遠傳電信今天宣布正式加入由氣候組織與碳揭露計畫所主導的全球再生能源倡議RE100，並具體承諾將在2040年達到全公司100%使用再生能源的目標。

遠傳電信總經理井琪表示，地球暖化造成海平面上升，極端氣候造成經濟損失與社會損害，沒有人是局外人，節能減碳已勢在必行、刻不容緩。

巴黎協定COP21訂下2050年碳排淨零目標，是相當挑戰的目標，有賴國際上各個企業共同戮力達成。遠傳指出，此次加入氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）主導的全球再生能源倡議RE100，將全面使用再生能源的目標自2048年提前至2040年，這是遠傳落實低碳營運、守護地球的具體作為。

為達到RE100的目標，遠傳表示，不只在自有建物全面加裝太陽光電，更在2022年底購入環境友善太陽能電廠，也務實規劃逐年提升再生能源使用比例的策略，多管齊下從建構太陽能電廠、外購綠電、以及評估新興再生能源與碳捕捉再利用技術，預期在2030年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，2040年全公司使用再生能源。

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除了加速再生能源的使用，遠傳表示，為實踐淨零目標，自2021年起啟動各項能源效率提升計畫，包含直營門市招牌及展場照明汰換為LED高效率燈具及更換一級能效冷氣，目前已更換超過3000盞以上燈具及約800台高效率冷氣，全面汰換後每年可降低1300公噸二氧化碳排放量，將能源效率極大化。

此外，遠傳也執行公務車電動化計畫，目標2030年前將公務車輛全面電動化，預計每年可減少900公噸二氧化碳排放量；遠傳資料中心機房則採用創新外氣節能技術，引進低溫外部空氣，經精密調節混風後做為伺服器降溫使用，降低秋冬空調用電50%以上，大幅減少機房碳排。（編輯：郭無患）1120320