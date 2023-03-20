施振榮：台灣是全世界朋友 透過台商可積極貢獻

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（中央社記者吳家豪台北20日電）地緣政治角力持續，美中對抗日趨白熱化，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，台灣的定位是「全世界的朋友」，台灣應該透過台商在全球化或區域化的過程中，積極對世界做出貢獻，這也是台灣國力的延伸。

在施振榮與明哲平台創立人陳明哲的號召下，「動態競爭論壇」於18日舉辦，邀請台灣重量級企業家與學界代表，討論如何因應美中博弈變局，今天施振榮辦公室發布新聞稿整理論壇重點。

施振榮特別從「王道」提出解方，他指出，競爭應該是要看誰能對世界的貢獻比較大，要從利他的思維出發。尤其有條件的大國，不能以「贏者通吃」將利益全拿，而是要以「共存共榮」的心態，為整個生態的永續，與合作夥伴利益平衡才是王道。

施振榮表示，台灣的定位就是「全世界的朋友」，台灣在全球立足的心態，就是期望可以對全世界做出具體的貢獻，這也是台灣存在的價值。

他強調，台灣未來很重要的使命，就是透過台商在全球化或區域化的過程中，積極對世界做出貢獻，這也是台灣國力的延伸。

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艾森豪獎金基金會董事長張孝威在論壇中提出「精一」策略，做為台灣未來的出路。他說，從許多台灣過去財經改革的案例可以看出一個共通點，經濟穩定成長優於其他考量，也就是當時政府的「精一」策略。

張孝威指出，在美中博弈變局下，未來台灣仍會持續面對許多新的挑戰，要思考台灣的「精一」策略是什麼，只有持續掌握這個發展核心，才有助台灣迎向未來的挑戰。（編輯：郭無患）1120320