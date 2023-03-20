不懼印尼電商裁員 台商打造24小時直播室增流量

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（中央社記者李宗憲雅加達20日專電）去年獲金舶獎肯定的台商劉仕豪6年前在印尼創業，代理台灣品牌，他不懼印尼電商近來大規模裁員，斥資百萬打造網路直播室。他認為，印尼電商仍有成長空間，期盼透過直播室創造更多流量，增加台灣品牌在印尼的能見度。

劉仕豪2016年成立專門代理台灣及其他國家品牌至印尼市場的跨境電商公司Rocketindo「印尼火箭」，歷經近6年，一步步從一人公司成長至今已有80名員工，目前旗下代理7個品牌，每月營收超過150億印尼盾（約新台幣3000萬）。

位於雅加達的Rocketindo「印尼火箭」總部充滿年輕氛圍，同事相處氣氛輕鬆，除了播放著印尼流行歌曲，還能聽到同事間的打鬧聲。開放式的辦公空間裝潢新穎，一踏進大門，映入眼簾的是現代酒吧，時時刻刻提供員工酒精飲料，會議室在燈光佈置下宛如外太空，十分魔幻。

今年43歲的劉仕豪向中央社表示，同事們都很年輕，平均年齡不到25歲，他為了讓員工對公司有向心力，「只要業績達標，就會馬上慶功開派對以激勵員工」。

劉仕豪解釋，他將辦公室打造成活潑場域，是為了讓同事放鬆心情以激發更多創意，並說：「我們很重視社群媒體的經營，因此要給員工各種空間發揮創意。」辦公室內設有一間攝影棚，專門拍攝產品和錄製短影音，3月初更斥資新台幣200萬建立14間直播室，供網紅24小時直播。

劉仕豪稱，這應該是「全雅加達最頂規的電商直播間」，他指出，印尼的直播品質跟台灣或中國相比仍有很大的進步空間，流量是電商的成本之一，他希望公司能自帶流量，未來不再依附其他網紅，而是培養自家網紅發揮社群影響力。

他向中央社透露，該公司花了三個月測試，在沒有買廣告下，平均每個月能觸及300萬個用戶。

剛啟用的14間直播室內配有音響設備、麥克風、電視和吸音棉，公司的直播主活潑展示各項商品，協助客戶在在各個平台上直播帶貨，全天候三班制輪班，24小時直播串流，這樣的專業設備在印尼仍相當罕見。

劉仕豪表示，在講求流量的時代，他的公司透過數據模組讓行銷策略及預算有最大效益，希望藉此讓其代理的台灣品牌在選擇商品和廣告預算投報率上更優化。

他指出，「社群媒體變化快，從早期的臉書到Youtube、Instagram，及現在的抖音（TikTok），每個品牌的族群與內容都不同」。

然而，當劉仕豪看好印尼電商市場積極擴展公司規模，在投入百萬資金建立直播室之際，蝦皮購物母公司冬海集團（Sea）日前卻傳出在印尼精簡人事，將裁員上百人。

對此，劉仕豪卻不擔憂，他向中央社說，電商產業的獲利困境是他公司的市場利基，「當客戶對於廣告投放成本得更為謹慎時，我們擅長的內容行銷反而能讓業者願意相信我們」。

他解釋，因為印尼擁有東南亞最大的人口紅利，印尼電商相較於台灣，仍有極高的成長空間；在疫情期間，該公司在18個月內期間內業績成長高達6倍，今年預估營收為新台幣5億元。

劉仕豪的觀察和印尼媒體報導的電商趨勢一致，雅加達郵報（Jakarta Post）今年初曾引述專家說法指出，儘管當局鬆綁防疫措施，允許消費者回到實體商店購物，但印尼電商行業仍有成長空間，因為去年電商用戶數量仍低於印尼網路用戶數量，至少有1000萬人還未使用電商購物。

劉仕豪積極拓展公司規模、增加硬體設備，但在人事管理上也得持續精進，因為過去他曾在管理員工上吃足苦頭。創業初期，他曾為了要用何種方式與員工相處而煩惱，經過一段時間的磨合後，才逐漸掌握到印尼人愛好面子的民族性。

他說：「若員工犯錯，台灣主管習慣會罵員工，但印尼人不喜歡被公開指責，因此若要溝通，必須到密閉空間一對一懇聊。」

另外，語言隔閡對劉仕豪也是一大挑戰，經過多年苦學，如今他已能用流利的印尼語與員工溝通。

他建議，有意南向的台灣人必須調整心態適應印尼文化，從零開始。他並指出，許多台灣品牌在印尼沒有知名度，「像是在台灣是第一名的面膜或洗髮精，在印尼可能沒人知道，因此必須放下光榮，重新開始」。

去年，劉仕豪榮獲第四屆品牌金舶獎（海外僑台商組）的肯定，在工作之餘，他也常參與僑務活動，曾經擔任印尼台商總會青商會會長。他透露，公司提供台灣大學生赴印尼的實習機會，希望能幫助有興趣南向的年輕人，更了解印尼市場。

他說：「自己大學時，沒有機會到海外實習或留學，如今有點能力回饋社會，希望提供舞台和機會，讓台灣學生到海外實習，來雅加達看看印尼電商的發展。」（編輯：周永捷）1120320

台商劉仕豪6年前在印尼創業，成立跨境電商公司Rocketindo「印尼火箭」，以黑白風格貫穿整個辦公室，還設有酒吧提供酒精飲料給員工。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月20日

台商劉仕豪在印尼雅加達創立的Rocketindo「印尼火箭」公司，開放式的辦公空間裝潢新穎。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月20日