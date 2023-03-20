經部：綠電機會成本影響達5兆元 不應只比較發電價格

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（中央社記者曾智怡台北20日電）針對部分評論認為核電較綠電成本低，經濟部說明，除低估核電後端處理成本，綠電是產業外銷的剛性需求，包括護國神山在內25家企業加入RE100，營業額加總逾新台幣5兆元，其機會成本的影響程度，對台灣總經及戰略地位非常關鍵。

經濟部能源局透過新聞稿指出，因應國際供應鏈對綠電的強烈需求，產業除了需要維持生產所需用電，也需要綠電作為外銷出口的必需品。

經濟部表示，當國際客戶要求達成綠色供應鏈時，國內企業已有數百家提出綠電需求，至2030年的需求將超過250億度；更有國家關鍵產業25家企業加入RE100倡議，承諾在未來逐步使用100%綠電，這25家企業2022年營業額加總已逾5兆元，未來如果沒有使用綠電，出口會受到嚴重損失。

「這些產業的外銷、就業及戰略地位，才是綠電的機會成本」，經濟部強調，綠電的價值不是拿來跟其他發電方式比，而是需要從產業的硬性需求程度來比。

經濟部表示，目前國內仍是綠電、核電共存狀態，2種電力也非相互排擠，反而在電力調度上，由於綠電因國際客戶需求，需優先調度使用，也改變傳統的電力調度模式。

例如白天光電發電充裕時，配合「半蹲」減少使用的是天然氣機組，顯見燃氣發電扮演穩定供電的重要橋接能源，而核電受限機組起停及安全調度特性，反而無法快速升降載靈活調度。

經濟部表示，綠能發電屬自產能源，長期來說可降低進口依賴，更能避免國際燃料成本波動影響，且隨建置量增加，成本會隨之下降；以離岸風電為例，「若沒有初期的決心，就不會走到現在的0元競價」。

經濟部指出，在第一、第二階段的示範及遴選風場以躉購費率建置3973MW；隨後以競價機制壓低成本，在第二階段標出1644MW、第三階段預計有9GW。隨著這些風場在2030年後建置完成，未來離岸風電年發電量將達近550億度，政府花在每度離岸風電的成本也會降到1.52元，遠低於平均電價。

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經濟部指出，過去幾年綠電占比從2015年的4.1%逐步增加至2022年的8.3%，購電支出不高，電價成本主要還是受化石燃料成本影響；至於前政府時代，核電占比14至18%時，也曾經因燃料價格波動調漲電價，單次最高調幅為2008年7、10月的12.6%，單價最高為2013年10月的每度3.1260元。

換言之，持續發展綠電可支撐產業需求，提升台灣能源自主，減緩國際燃料價格波動對電價衝擊。（編輯：潘羿菁）1120320