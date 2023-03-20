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新創資金過度集中公股行庫 金管會1個月內研議對策

2023/3/20 18:44
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（中央社記者謝方娪台北20日電）立委關注，國內民營銀行及公股行庫給予新創產業資金各占3成及7成，新創產業資金過度集中公股行庫。立法院財委會今天臨時提案通過，要求金管會1個月內研議如何引導民營銀行資金進入新創產業。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會，針對「美國銀行倒閉事件會否引發新金融危機及台灣金融產業曝險程度與因應之道」進行專題報告並備質詢。

去年以來美國聯準會（Fed）強升息，全球資本市場進入緊縮階段，讓有意願投資新創的熱錢急速退場。財委會臨時提案指出，台灣民營銀行與公股行庫給予新創產業資金比分別為3成及7成，顯見新創產業資金過度集中於公股行庫。

財委會臨時提案通過，要求金管會研議如何引導民營銀行資金進入新創產業，並在1個月內向財委會提交書面報告。

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另財委會臨時提案指出，金融服務弱勢者因不善於使用數位金融工具，數位帳戶遭盜用也無法警覺，或因現行數位金融工具對金融服務弱勢者不好使用，例如無障礙網路銀行App僅具查詢及轉帳功能，其他包括信用卡線上掛失等功能皆不具備，而容易成為詐騙受害者。

財委會因此要求金管會1個月內提交書面報告、半年內協調銀行業者盤點弱勢者數位金融優先功能並上線。（編輯：潘羿菁）1120320

#立法院財委會
#金管會
#立法院財政委員會
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