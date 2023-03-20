台股走勢震盪 法人：關注金融機構危機發展

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台股20日在電子及金融類股走弱影響下，指數震盪下跌32.99點，收在15419.97點，成交值新台幣1896.98億元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北20日電）台股今天在電子及金融類股走弱影響下，指數震盪下跌32.99點，收在15419.97點，成交值新台幣1896.98億元。法人表示，國際金融機構危機後續發展及美國升息動向，都是近期市場關注焦點。

分析師王兆立說，回顧次貸危機，主要是由房地產問題引發，當時通膨還低；反觀這次金融機構危機，是債券價格及房地產下跌的結構性問題所造成，預期事件不會很快結束。

王兆立表示，目前外國政府及央行紛紛出手，防止事態擴大，金融機構同業也展開自救，只是後續發展仍須密切關注。

新光投信董事長劉坤錫說，在金融機構危機的疑慮尚未完全解除前，投資人的心理無法避免會受到影響，預期台股短線可能呈現區間盤整。

除了金融機構危機後續發展，劉坤錫表示，美國聯邦準備理事會（Fed）將於本週召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，升息動向、聯準會對於未來利率和經濟狀況的想法，也是近期市場關注焦點。

劉坤錫說，恐慌指數是觀察市場狀態的重要指標，值得留意。若恐慌指數攀升，代表市場信心疲弱，投資人也應謹慎為宜。（編輯：楊蘭軒）1120320