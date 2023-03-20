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電信業攜手供應鏈減碳 綠色採購金額連年增加

2023/3/20 20:31
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（中央社記者江明晏台北20日電）國內電信業者發揮供應鏈韌性，積極減少碳排量，台灣大哥大2022年綠色採購達新台幣18億元，較往年增加；遠傳近3年綠色採購金額連年增加，合計達12.5億元。

全球權威碳揭露組織CDP每年評比全球近萬家企業的環境表現，日前公布2022年供應商議合評等（Supplier Engagement Rating），遠傳電信與供應商進行氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8%，連續第3年擠身CDP供應商議合「領導級A級」企業排行榜的電信業者。

台灣大哥大發揮供應鏈韌性，連4年於碳揭露組織CDP每年公布的供應商議合評等 （Supplier Engagement Rating）中，獲評為全球企業，今年獲最高A等級、位居全球前8%。

台灣大為全台首家加入RE100的電信業者，並承諾2040年全公司達到100%使用再生能源，同時未來台灣大將會持續推行供應鏈精準碳管理，攜手供應夥伴朝2030年供應鏈碳排放量較2020年減少20%的目標前進。

在地採購、綠色採購，也是台灣大推動永續供應鏈的重要策略，台灣大2022年全球供應商超過560家，而在地採購金額達346億元，占總採購金額超過95%，綠色採購更達總金額約18億元，較往年增加。

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遠傳電信總經理井琪表示，全球每年排放510億噸溫室氣體，氣候變遷造成的經濟損失、社會損害日益嚴重，要避免嚴重的氣候災難，必須在2050年達成淨零排放，遠傳除了從自身低碳營運做起，更發揮產業影響力，號召供應商一同響應。

遠傳表示，近3年綠色採購金額連年增加，合計達12.5億元，更是全台第一家通過「ISO 20400永續採購指南」第三方查證機構驗證的電信業者，目標2030年達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%。（編輯：楊凱翔）1120320

#遠傳電信
#井琪
#台灣
井琪
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