規模達1787億 國泰永續高股息ETF受益人數居冠

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）結合ESG與高股息投資邏輯的國泰永續高股息ETF成長快速，受益人數於2023年開春躍升國內第1大，截至3月17日，受益人數達97萬8657人，基金規模新台幣1787億元，問鼎「新國民ETF」。

00878在2022年創下多項紀錄，包括年度總成交量1119.6萬張，為台灣原型ETF裡第1名。零股交易量也是台灣所有ETF排名第1名；2022年受益人數增加51.4萬人，台灣所有ETF排名第1名。

國泰永續高股息ETF單單2022年一個年度規模就增加逾千億，同樣創下台灣基金新紀錄；依Bloomberg資料，00878在2022年的流入資金，為全球所有ESG ETF中第2名。

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國泰投信ETF研究團隊表示，國泰永續高股息ETF目前居全台灣規模最大的ESG主題基金，去年受到通膨與猛爆式升息影響，投資操作難度增加。近期隨著ChatGPT、5G、電動車與元宇宙熱潮興起，也同步推升代表國際半導體供應鏈的費城半導體指數表現。近期AI概念在ChatGPT掀起話題受市場矚目，讓高速運算等半導體再次受到市場關注。

根據投信投顧公會2023年2月底資料，國泰投信總資產管理規模突破1.12兆元，持續穩居台灣第一大資產管理公司，受益人數超過187萬人。（編輯：郭無患）1120321