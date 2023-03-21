十銓今年來股價飆漲123% 2月每股虧損0.22元
2023/3/21 16:08
（中央社記者張建中新竹21日電）記憶體模組廠十銓今年來股價急遽走高，大漲123%。十銓今天公布自結2月營運虧損，歸屬母公司淨損新台幣0.15億元，每股虧損0.22元。
十銓去年第4季營運由虧轉盈，單季歸屬母公司淨利0.77億元，每股純益0.88元，並彌平前3季虧損，全年每股純益0.01元。
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十銓今年1月營運持續獲利，歸屬母公司淨利0.19億元，每股純益0.26元。挾營運轉機題材，十銓在市場買盤湧入推升下，股價快速飆高，今天盤中一度達69.8元，創19個月來新高，終場收在68元，下跌0.5元；十銓今年來累計大漲37.55元，漲幅高達123%。
因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，十銓今天公布基本資料及相關財務業務訊息，自結2月營運虧損，歸屬母公司淨損0.15億元，每股虧損0.22元，累計前2月每股純益0.04元。（編輯：張良知）1120321
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