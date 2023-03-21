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農地違章工廠改善計畫提送率約98% 536家未送件

2023/3/21 16:14
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（中央社記者劉千綾台北21日電）低汙染農地違章工廠提送改善計畫20日截止，經濟部中部辦公室今天表示，目前仍有536家工廠尚未提交改善計畫，以台中市114件數最多；但由於有些地方政府仍在送件，統計數字仍會異動。

中辦表示，截止目前統計，6大工業縣市中，僅有台南市全數提送，提送比率為100%；台中市、高雄市、新北市、彰化縣以及桃園市未送件數分別有114、78、64、57和27件。

中辦指出，這段時間，各縣市政府透過說明會或是打電話提醒，要求廠商在期限內提出改善計畫，各縣市提送比率的差異主要仍在於廠商意願。

經濟部官員表示，截至20日下午5點，各地方政府填報應提送工廠改善計畫2萬9503家，已提出2萬8967家，尚有536家未提改善計畫，提送比率約98%。

中辦表示，會和地方政府全力合作，但工廠若沒有提出改善計畫，就是回到尚未納管的狀態，地方政府進入查處、勒令停工，若工廠再未改善，將面臨斷水斷電處分。

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申請納管工廠大多為中小企業，中辦表示，由於小工廠體質較弱、營運表現受疫情影響，將爭取疫後特別條例有部分經費，輔助小工廠轉型，協助廠商改善設施以符合相關規範，如消防、環保、水土保持等，協助通過審查，進而取得特定工廠登記。

政府於2019年修正「工廠管理輔導法」，2020年再次修正，規定低汙染未登記工廠2年內申請納管、3年內要提出工廠改善計畫，完成改善後可取得特定工廠登記、合法化。（編輯：趙蔚蘭）1120321

#中辦
#經濟部
#台中市
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