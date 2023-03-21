思科推TDA2.0 鄭文燦：盼助台灣數位轉型更快更穩

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（中央社記者賴于榛、實習記者周佩宇台北21日電）思科今天宣布正式啟動台灣數位加速計畫（TDA）2.0。行政院副院長鄭文燦出席致詞時表示，數位轉型是台灣的引擎之一，盼思科計畫能協助台灣數位轉型走得更快、更穩。

思科今天舉行台灣數位加速計畫成果分享會，包含鄭文燦、數位部資通安全研究院院長何全德、思科全球創新長暨資深副總裁狄德瑞奇（Guy Diedrich）、思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田等人皆出席。

鄭文燦致詞時表示，他在桃園市長任內時，就與思科合作推動青埔智慧城市示範計畫，當中包含智慧球場、智慧交通、智慧路燈，希望透過在地化的落實，讓更多位來的實驗計畫都選擇台灣。

他說，總統蔡英文上任以來，就非常關注數位建設，像是前瞻基礎建設、5加2創新產業以及6大核心戰略產業都將數位建設納入其中，如今淨零轉型與數位轉型是台灣的雙引擎，政府也成立數位部希望在數位培力、數位轉型、數位安全與數位韌性部分都做得更好。

鄭文燦表示，TDA2.0的計畫範圍跟領域更廣，而台灣在亞洲國家中非常有條件在數位轉型上往前走，思科願意投入，對台灣資安一定有幫助，希望思科的計畫協助台灣數位轉型走得更好、更快、更穩、更遠。

思科今天宣布TDA2.0計畫，預計配合政府數位轉型政策綱領與6大核心戰略產業計畫，從5大面向包含資訊安全、智慧城市和交通、金融韌性、智慧能源以及樂齡生活，提升台灣在全球的軟硬體勢力與競爭優勢。

財團法人民意基金會今天公布內閣最新民調，陳建仁內閣施政表現達49.6％的受訪者表示滿意，僅26.0％的受訪者不滿意。

鄭文燦會前接受媒體訪問時表示，陳建仁領導的內閣團隊目前最重要的工作是顧民生、拚經濟，及加速疫後振興轉型，讓民眾被照顧，產業獲支持。

他說，台灣已經在疫情期間展現韌性，執政團隊希望也能在疫情後度過俄烏戰爭、通膨、能源價格高漲帶來的挑戰，後續普發6000元的作業也希望順利，讓民眾的生活得到支持。（編輯：蘇龍麒）1120321