瑞信、SVB事件連環爆 民眾黨團促調整金融風險評定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北21日電）美國矽谷銀行（SVB）及瑞士信貸連環爆，引發市場波動。台灣民眾黨團今天指出，政府應重新調整金融風險評定、調升資本適足率、充分揭露風險，研擬提高存款保險額度上限，為連鎖風險打好預防針。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天舉行「金融風暴來襲？政府應超前部署」記者會。

張其祿指出，日前美國Silvergate Bank、矽谷銀行等接連倒閉，雖然市場認為美國升息態度稍微放緩，但歐洲央行依舊升息2碼，當市場利率越高，債券價格越低，金融監督管理委員會必須掌握台灣的金控是否因投資海外債券，或持有海外金控金融商品而有連動影響。

張其祿表示，台灣去年曾有防疫保單之亂，許多產險、保險業者的母公司金控，以增資及資產重分配方式因應，但美國聯準會仍預計升息，呼籲金融監理需要重新思考調整金融風險評定、調升資本適足率及充分揭露風險，提前預警投資人。

邱臣遠指出，台灣產險業在過去兩年經歷防疫保險之亂，大量失血，目前還在增資尚未復原，現在瑞士信貸危機加上美國聯準會升息，恐增大量曝險。

邱臣遠指出，金管會應逐步引導壽險業者增加持有台灣資產的比例，提升壽險業韌性；政府應盤點金融業海外投資情形，重新調整投資策略並訂定投資指南。（編輯：趙蔚蘭）1120321