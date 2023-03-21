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電信三雄攻智慧城市展 聚焦減碳及數位轉型

2023/3/21 20:03
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（中央社記者江明晏台北21日電）智慧城市暨淨零城市展將登場，電信三雄參展互拚場。遠傳聚焦智慧低碳應用解決方案，中華電信首度曝光「智慧監測」服務，台灣大哥大以「智慧方城市」協助企業數位轉型。

「2023智慧城市展暨淨零城市展」將於28日在台北南港展覽館登場，今天舉行聯合記者會，遠傳電信總經理井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長參與。遠傳今年除展出多元智慧低碳應用解決方案，今天也與台灣微軟一同宣布，雙方延續淨零及數位雙轉型的戰略合作，將共同推出「企業碳盤查服務」。

台灣「氣候變遷因應法」明定2050年淨零目標，加上歐盟碳邊境稅（CBAM）即將上路，啟動碳盤查並落實減碳，成為國內企業當務之急。

井琪表示，因應全球公私部門的碳盤查需求，遠傳除開始導入微軟永續雲，並將結合遠傳的智慧能源管理系統進行能耗管理，進一步協助企業解決碳盤查的痛點並推動減碳策略，以接軌國際標準，布局全球商機。

至於其他業者，中華電信是台灣第一家營運據點100%完成碳盤查及驗證的電信公司，供應鏈合作廠商同步訂定自身減碳目標與做法，為2050年達到淨零排放努力。

中華電信今天在展前記者會首度曝光「智慧監測」服務，使用場域包含農業、工廠、倉儲、物流等一條龍產線，可彈性配合需求進行功能選擇，目前已成功導入台灣通用磨坊公司，透過IoT設備監控冰櫃溫度，優化營運效率。

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台灣大哥大宣告今年以「智慧方城市」為核心，參加智慧城市展。台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大是創新的科技電信公司，結合本業與5G AIoT技術，加速科技事業成長，台灣大擴大應用範疇，同時呼應全球淨零趨勢，科技導入共享、循環經濟概念，提供全方位5G解決方案，協助企業數位轉型。

台灣大哥大展出包含結合AR（擴增實境）眼鏡、揮手就完成結帳流程的虛擬元宇宙商店「智慧零售」；5G移動式緊急應變系統「智慧環安」；以5G技術搭配監視攝影機與AI偵測系統的「智慧安控」；還有智慧停車解決方案「智慧共享」、以及「智慧環保」體驗區。（編輯：楊蘭軒）1120321

#遠傳電信
#井琪
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