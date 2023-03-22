遠傳拚2048年零碳排 井琪：淨零策略內外兼修

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（中央社記者江明晏台北22日電）遠傳電信總經理井琪今天表示，遠傳強化淨零策略「內外兼修」，對內智慧節能落實低碳營運，對外拓展綠色資通訊商機，預估2048年達成100%淨零排放。

「2023創新論壇」今天登場，遠傳總經理井琪以主辦單位之一代表致詞，剖析全球氣候變遷、減碳的急迫性，以及如何走向循環經濟的新商業模式。

井琪並以產業角度發表「以科技力打造綠色經濟」專題演講，分享遠傳淨零策略，對內智慧節能落實低碳營運，對外拓展綠色資通訊商機。

井琪指出，要維持經濟發展、兼顧環境與生態，過去開採天然資源、生產、使用、廢棄、丟棄天然資源的「搖籃到墳墓」（Cradle to Grave）的模式必須改變。

她說，要重新定義廢棄物、重新設計產品與製程、改變消費習慣，並運用新科技讓資源回到產業鏈內不斷循環、發展與傳統不斷耗用原物料不同的創新模式、大幅減少能源與資源的消耗和廢棄物的產生，催生「搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle）的新商業模式。

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提及減碳策略，井琪進一步表示，遠傳「內外兼修『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）」，對內落實節能減碳，從占遠傳用電75%的基地台著手，AI精準選址、混頻技術，打造環保的「綠網路」，以及透過能源管理系統、AI大數據調整機房空調、智能外氣、風牆導流、水資源及動能回收、太陽能等科技打造智慧永續設施管理；對外發展綠色資通訊，朝智慧節能、電動交通、循環經濟、再生能源等4個面向拓展商機。

井琪指出，遠傳淨零策略涵蓋節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳等4大方向，2023年加入由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）主導的全球再生能源倡議RE100；2030年IDC機房、辦公室、門市100%使用再生能源，供應鏈碳排量減16.2%；2040年公司100%使用再生能源（前述RE100承諾目標）；2048年達成100%淨零排放。（編輯：楊蘭軒）1120322