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首頁 / 證券

證交所重啟海外引資 前進新加坡

2023/3/22 19:36
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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所今年重啟海外引資，首站前往亞洲金融重鎮新加坡，與當地8家持有台股比重較高的大型基金、資產管理公司，以及具跨國際影響力的保險公司進行會談。

證交所今天發布新聞稿指出，除政經情勢穩健，台灣企業因應美中貿易戰衝擊，及早建立更多元、更彈性的全球供應鏈，上市公司2022年營收合計達1.31兆美元，年增5.34%，且預估股息殖利率接近5%，居全球前段班。

證交所說明，此次新加坡引資活動由金管會證期局長張振山、證交所董事長林修銘率團，與外資機構會談，除強調台灣政經情勢穩健及上市公司基本面具韌性、擁有高殖利率優勢外，並介紹建構ESG（環境、社會責任、公司治理）生態系、力推創新板及形塑特色產業聚落等最新市場發展。

證交所在會議中詳細介紹台股投資優勢，面對地緣政治影響，台灣與美國及日本、韓國、東南亞等亞洲鄰近國家關係良好，有助經濟發展，並發揮民主國家影響力。

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總體經濟方面，台灣無懼俄烏戰爭及美國聯準會（Fed）激烈升息，2022年繳出2.43%的經濟成長率；今年2月消費者物價指數（CPI）年增率2.43%，相較全球主要國家，物價相對穩定；今年1月失業率僅3.5%，創下22年以來最低紀錄。

證交所表示，今年來外資積極加碼台股，截至目前為淨買超約47億美元，持股比重近4成，成交量超過3成，顯見外國投資人多為長期持有。（編輯：楊蘭軒）1120322

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