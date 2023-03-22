網路詐騙層出不窮 電信業出招打擊

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（中央社記者江明晏台北22日電）網路詐騙層出不窮，電信業出招協助用戶打擊詐騙。中華電信統計今年前3月已為客戶攔阻惡意網站、辨識詐騙簡訊達8.6億次；遠傳去年12月推出「遠傳守護網」，安全偵測次數達33億次，為3成用戶自動擋下惡意程式。

詐騙手法日新月異，利用勒索病毒綁架電腦檔案、透過一頁式詐騙網站及簡訊等騙取民眾錢財及個資案例層出不窮。

電信業打擊詐騙，中華電信表示，已開發「防駭守門員」守護行動、家用網路連網安全，統計今年1至3月已為客戶攔阻惡意網站、辨識詐騙簡訊達8.6億次，另提供兒少過濾不宜網站的「色情守門員」及「上網時間管理」服務

中華電指出，「色情守門員」可攔阻「色情、暴力、毒品、自殺、武器與賭博」等六大類有害網站，今年前3月成功攔阻不良網站數高達8.9億個。

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有鑑於網路犯罪類型日新月異、一旦受害往往損失慘重，遠傳與國際資安科技大廠Allot合作，於去年12月聯手推出「遠傳守護網」，訂閱用戶數破20萬，總計安全偵測次數達33億次，為3成用戶自動擋下惡意程式、釣魚網站、病毒等資安威脅。（編輯：楊蘭軒）1120322