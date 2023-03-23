法商施耐德攜手熙特爾 布局數位儲能節能方案

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）能源管理及自動化方案供應商法商施耐德電機今天宣布，攜手台灣熙特爾新能源，布局一站式數位儲能和節能方案，雙方未來強化案場的電力備援、增加物聯網感測器與提升雲端監控能力。

施耐德上午透過新聞稿指出，雙方合作提供企業深度客製化的能源解決方案，整合施耐德電機工業物聯網硬體、圖形化監控系統與連網控制平台，熙特爾可發揮物聯網技術與軟硬體生態系，提供業界一站式能源解決方案。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，在大環境的能源匱乏與企業綠色轉型趨勢中，看好儲能、節能等能源管理應用發展。

施耐德舉例，熙特爾能源管理系統受到台灣多數儲能案場採用，以熙特爾目前上線的新店案場為例，累積服務品質指標已超過99%。

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施耐德表示，未來熙特爾將進一步擴大跟施耐德電機的合作，並強化案場的電力備援、增加物聯網感測器與提升雲端監控能力。

根據資料，熙特爾是電池技術整合與儲能系統應用的新創公司，為客戶提供電池和電力系統設計與製造相關解決方案，提供儲能系統一站式服務，應用領域包括台電輔助服務併網型儲能電廠、用電大戶需求、RE100企業、建築及各式儲能需求。（編輯：趙蔚蘭）1120323