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宜鼎：記憶體跌價空間有限 下半年需求可望回升

2023/3/23 17:19
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（中央社記者張建中台北23日電）記憶體模組廠宜鼎表示，記憶體價格已跌至相對低點，再跌空間有限，預期下半年需求有機會回升。

宜鼎下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，對於投資人關心庫存水位與記憶體市況，宜鼎指出，去年下半年開始進行庫存控管，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與快閃記憶體（Flash）庫存水位逐步調整。

宜鼎表示，記憶體價格已跌至相對低點，根據目前供需情況，預期價格再跌空間有限，下半年需求有機會回升。董事長簡川勝說，下半年營運值得期待。

簡川勝指出，宜鼎成立於2005年，近年雖有疫情影響，海外營運據點依然快速擴張。宜鼎總部位於汐止，新竹有研發中心，宜蘭有研發製造中心，海外據點已擴及美國、日本、荷蘭、德國、法國及中國，全球共有24個據點。為貼近市場，未來海外據點將會持續擴充。

他指出，宜鼎在宜蘭擁有8000坪用地，一廠於2018年量產，二廠依進度興建中，預計第4季完工，將投入AI方案量產；當二廠產能利用率達到7成，將展開三廠建廠規劃。因應未來成長需求，簡川勝說，宜鼎同步擴充研發中心空間。

簡川勝表示，AI是宜鼎重點發展方向，去年AI相關產品比重約19%至20%，未來將以30%至35%比重為努力目標。（編輯：林興盟）1120323

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