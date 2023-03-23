壽險業2月再現入不敷出 金管會：流動性無虞

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（中央社記者謝方娪台北23日電）因美國強升息，有保戶解約保單轉作美元定存或其他投資，導致壽險業去年下半年保費「入不敷出」。金管會表示，今年保單解約潮已趨緩，2月保險給付仍大於保費收入，主因保費仍呈衰退所致。

美國聯準會（Fed）2022年採取40年來最猛烈升息，帶動美元短期利率走高，有保戶選擇解約保單，將資金轉往美元定存或其他投資，導致整體壽險業2022年7月至12月月月呈現「入不敷出」，即保險給付大於保費收入的現象。

金管會保險局副局長蔡火炎說明，去年下半年壽險業每個月保險給付確實均大於保費收入，主因美元短期利率走升，帶動保戶解約增加，但今年前2月壽險業累計保費收入已大於保險給付，顯示情況已反轉，保單解約潮目前已緩解。

但若觀察壽險業逐月保費收入及保險給付變化，壽險業1月保費收入為新台幣1873億元，保險給付為1564億元，保費收入已大於保險給付；但壽險業2月保費收入為1387億元，保險給付為1602億元，2月再現「入不敷出」現象。

蔡火炎指出，實際上保單解約已恢復去年6月左右水準，保單解約潮已趨緩，至於壽險業2月單月再度呈現「入不敷出」，主因新錢進不來、保費收入仍呈現衰退所致。

蔡火炎表示，金管會有向21家壽險公司了解，許多壽險公司2月已有足夠現金，甚至有增加投資布局，顯示壽險業流動性問題已獲得緩解。

根據金管會統計，今年2月壽險業現金及約當現金高達1兆304億元，其中帳上現金及銀行存款餘額達4258億元。對比去年10月壽險業現金及約當現金降至9180億元，現金流壓力明顯舒緩。

至於壽險業持有高流動性資產，即帳列OCI及PL的股票、債券、國庫券、短期票券等金融資產，高達6兆9905億元。

蔡火炎指出，壽險業持有流動性資產金額相當可觀，即使去年下半年出現保費「入不敷出」情形，壽險業流動性仍可因應無虞，外界不必過於擔心。（編輯：潘羿菁）1120323