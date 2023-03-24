向金管會喊話 國民黨團籲成立金融消費保護基金

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（中央社記者范正祥台北24日電）金融詐騙態樣多，投資爭議案件數也越來越多，國民黨立法院黨團今天呼籲，請金融監督管理委員會移撥新台幣1000億元成立「金融消費保護基金」，保護金融消費者，以利金融業永續發展。

國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長謝衣鳯及立委王鴻薇出席。

曾銘宗指出，許多民眾都有金融消費，從單純的存款、借款，到金融商品購買、投資，估計金融消費者保護至少攸關1200萬民眾的基本權益。

他說，雖然目前已有金融消費者保護法，但是近幾年來仍發生很多金融消費爭議。常見的金融消費爭議類型包括壽險理賠爭議，例如健康險住院、手術理賠標準；產險理賠爭議，明顯的例子就是防疫保單理賠標準，或是銷售不當產品，例如將高風險金融商品賣給銀髮族，以及契約簽署問題，到底是不是由當事人簽署的爭議。

曾銘宗指出，根據財團法人金融消費評議中心申訴及評議案件統計，民國111年一般案件有1萬5473件，防疫保單案件有4萬7291件，總計高達6萬2764件。他說，這些只是提出申訴的件數，還有許多民眾自認倒楣並未提出申訴，實際件數更多。

談及強化金融消費者保護，曾銘宗說，金管會周邊機構單位包括證交所、期交所、櫃買中心、集保公司，是政府的特許事業、獨占事業，淨值到去年底已經超過新台幣1400億元，每一年增加150億元到200億元，金管會也不知道這錢該如何使用；國民黨團呼籲，請金管會從1400億元淨值中，移撥1000億元成立「金融消費保護基金」，保護金融消費者，以利金融業永續發展。

曾銘宗說，國民黨團也呼籲，充實投保中心、評議中心的財務、人力，強化金融消費爭議保護、調處功能；調降股票投資手續費（現為0.1425%），回饋投資人。

謝衣鳯表示，強化金融消費者保護是世界趨勢，證券周邊機構淨值這麼高，獲利這麼好，政府應該慎重考慮成立金融消費保護基金，保護國內金融消費者。

王鴻薇指出，金融詐騙態樣相當多，近年更發現，高齡金融消費者遭到詐騙的人數節節升高。她呼籲，金管單位必須要有夠完善機制，改善金融消費市場。（編輯：張均懋）1120324