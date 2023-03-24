需量競價遭質疑缺電 台電：鼓勵用戶自主節電

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（中央社記者劉千綾台北24日電）媒體報導，有工廠收到「需量競價」得標通知，質疑將缺電，台電對此表示，104年開始推動需量競價，鼓勵用戶自主管理用電並獲得電費折扣，有助抑低尖峰時段用電負載，兼顧經濟與環保。

台電發言人吳進忠表示，需量競價由各參與廠商自行出價決定節省1度電的價格，上限為10元，台電將價格由低到高排序，進行最經濟的採購，用戶得標後配合減少用電，便可依據自訂價格扣減電費。

台電今天透過新聞稿表示，需量反應負載管理措施推動以來已逾40年，包括需量競價、時間電價、計畫性調整用電措施、即時性調整用電措施等多元措施。

台電指出，111年需量反應每度執行成本2.95元，相較僅為一年8760小時中的尖峰200小時投資興建電廠，更能兼顧經濟與環保，也是國際電業多年以來的普遍作法。

台電進一步說明，長期推動需量反應措施由用戶自由選用，透過價格誘因引導用戶管理用電，已有顯著成效。以去年尖載日（7月22日）為例，當日需量反應抑低負載115萬瓩，占系統尖載約2.8%，與美國相當。

台電強調，透過需求面聚合各種用戶端資源，如設備降載、再生能源、自用發電設備、儲能等，在尖峰時間或系統需要時配合電力調度減少用電，不僅可有效減緩供電壓力、友善環境，同時減少尖載機組的開發、降低發電成本。

台電指出，因應淨零排碳與能源轉型，各國均將需量反應視為電力系統重要資源，以美國加州已推動的「承載順序」（loading order）為例，要求電源開發時需以需量反應及再生能源優先，其次才是蓋電廠，因此與是否缺電無關。

台電表示，透過多元措施確保供電穩定，盼外界予以理解及肯定，而非將任何有助供電穩定的措施都刻意曲解為缺電。

另為鼓勵用戶響應選用，台電指出，每年均會辦理地區大用戶座談會，藉由說明當前供電情況及需量反應負載管理措施，引導業者自主管理用電。（編輯：翟思嘉）1120324