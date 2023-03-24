響應「關燈一小時」 中華電、遠傳門市節電減碳

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（中央社記者江明晏台北24日電）響應Earth Hour「關燈一小時」，中華電信預告25日晚間8時30分同步關閉全台690間門市招牌燈一小時，遠傳則預計關閉全台6個辦公大樓、286間直營門市不必要的燈光及招牌燈，同時號召旗下7家子公司共同參與。

為響應世界自然基金會（WWF）「Earth Hour 關燈一小時」活動，中華電信預告將於3月25日晚間8時30分至9時30分同步關閉全台690間直營及特約門市招牌燈一小時，總計將關閉6萬2100支燈管，節省耗電1117.8度，預計將減少溫室氣體排放量568.9公斤二氧化碳當量（CO2e）。

中華電信說明，門市積極推動「電信業務申請表單電子化」、「繳費帳單無紙化」，並在門市實施QRCode取號等數位服務，有效縮減紙張使用，也推動舊手機回收行動，去年度共回收高達6.6萬隻，今年期盼再創新高。

遠傳總經理井琪表示，為落實低碳營運，辦公大樓已全面使用LED燈具，門市亦廣泛改造為綠色友善門市，關燈一小時雖不會產生巨大減碳效益，但一方面是積沙成塔，一方面也是拋磚引玉，號召各界以實際行動守護環境。

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遠傳預告3月25日晚上8時30分起，除將24小時關閉台北、台中、高雄等6個辦公大樓不必要的燈光及招牌燈、及關閉一小時286間直營門市辦公室燈光及招牌燈；此次更擴大企業影響力，號召包含遠時數位科技、新世紀資通、遠傳保代、旭天能源、數聯資安、博弘雲端及遠欣等7家子公司參與，換算預計將減少2.5萬噸的碳排放量，相當於207棵樹一年碳吸存量。

遠傳也發起員工關燈共享休閒娛樂的活動，提供遠傳friDay影音強片序號，邀請員工在家關燈享受家庭電影院，鼓勵員工關燈外出散步、運動等，短短2天就有近500位員工承諾響應，減碳成果預估可達1875kg，相當於156棵樹一年碳吸存量。（編輯：林克倫）1120324