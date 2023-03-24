海悅2022年每股賺7.88元 擬配息5元

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（中央社記者潘智義台北24日電）不動產代銷業者海悅今天公布，2022全年稅後淨利新台幣9.34億元，每股稅後純益（EPS）7.88元；擬配發現金股利每股5元，配發率63.45%，以今天收盤價67.4元計算，現金殖利率7.42%。

海悅今天發布新聞稿指出，2022年第4季合併營收15.6億元，全年合併營收50.92億元，獲利主要來自代銷業務。

海悅分析，台灣房市歷經2020、2021兩年的榮景，2022年因全球通膨加劇、六都房價來到相對高點，以致代銷建案銷售期拉長，但在全台房市重點開發區域成交動能挹注下，2022年第4季合併營收回升。

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展望後續，海悅說明，持股逾5成子公司金毓泰，委請土銀、兆豐統籌主辦77億元的聯貸案，目前已取得4家銀行團86億元聯貸金額，其餘參貸銀行將陸續排案討論過會，近期將舉行聯貸案完成簽約儀式，目標2025年打造完成台北市西區頂級A辦新地標頂辦大樓，為海悅首例收益性商用不動產。

海悅指出，今年台灣房市進入「房價新平衡時期」，海悅全台代銷儲備量能達2000億元，代銷業務來源無虞，且下半年台中建案將陸續挹注營建收入與轉投資收益，以及自建案開案挹注，在代銷、營建與轉投資收益3大項目貢獻下，預期全年營運穩健。（編輯：楊蘭軒）1120324